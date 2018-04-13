سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا يستأنف عمله بعد ثلاثة أسابيع من استدعائه إلى بروكسل

استأنف سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس إيديرير مهام عمله في موسكو، اليوم الجمعة، بحسب ما صرح به متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أن بروكسل اطلعت على معلومات قيمة خلال المشاورات التي أجرتها مع سفيرها، الذي كانت قد استدعته للتشارور في 23 مارس الماضي، وأشار إلى أن تلك المشاورات كانت لها أهمية خاصة لكونها تسبق اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في 16 أبريل الجاري في لوكسمبورج وقد انتهت تلك المشاورات وعاد السفير لاستئناف مهامه في موسكو".

وأكد المتحدث أن السفير يلعب دورا مهما في الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي وفتح حوار سياسي مع روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استدعى سفيره لدى روسيا على خلفية حادث تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بارتكاب الواقعة، وطردها دبلوماسيين روس، وأعقب ذلك طرد عدد من الدول الغربية دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، وقامت دول غربية أخرى باستدعاء سفرائها لدى موسكو.

وردت موسكو بالمثل فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية التابعة للدول التي قررت طرد الدبلوماسيين الروس.