«قطاع البيئة» بجامعة المنيا يستكمل إطلاق قوافله الخدمية المتكاملة بقافلة جديدة لـ«كوم اللوفى»

يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبوالمجد رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إطلاق قوافله الخدمية الطبية والطبية البيطرية، والزراعية، والبيئية، لخدمة آهالى قرى محافظة المنيا، حيث أُطلقت قافلة جديدة لقرية كوم اللوفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والتى تم خلالها توقيع الكشف الطبى لعدد 1500 حالة من أهالى القرية بواقع "400 حالة باطنة، و 200حالة نساء، و50 حالة عظام، و450 حالة أطفال، و100 حالة أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى و75 حالة رمد، و75 حالة مسالك، و50 حالة جراحة و100 حالة تثقيف صحى" وتم صرف العلاج لهم مجانا.

وأشار الدكتور محمد جلال بأنه تم خلال القافلة إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية فى التخصصات الطبية قامت بها الدكتورة رانيا عاطف بقسم تمريض الاطفال بكلية التمريض، ومحاضرة عن التغذية السليمة للطفل، والإلتهاب الرئوى وكيفية الوقاية منه وعلاجه، ومحاضرات عن الرضاعة الطبيعية، والفطام وكيفية العناية بالطفل حديث الولادة، كما تم قياس الضغط والسكر للمرضى المترددين على العيادات.

رافق القافلة الدكتور مجدي مصطفى منسق عام القوافل بالجامعة والدكتور الحسيني صابر وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشرفي القافلة، والدكتور محمد عنتر وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون البيئة والدكتور حاتم عبد المنصف وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة.