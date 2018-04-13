جابر القرموطي يظهر بالعلم السوري على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه حلقة أمس من برنامجه «مانشيت»، مرتديًا «تيشيرت» مطبوع عليه العلم السوري، وافترش الاستديو بلافتات مكتوب عليها «أين الكيماوي في سوريا؟».



وبدأ «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الخميس، حديثه بالتعليق عن الأزمة السورية، متسائلًا: «أين الكيماوي في سوريا؟».



وقال إن محاولة ترويج استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، هي نفس السيناريو المحبوك، الذي لعبته أمريكا في العراق من قبل، باختلاق أنباء عن أن هناك كيماوي في بغداد، من أجل غزوها، وتبديد ثرواتها.



يأتي ذلك على خلفية، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في دمشق، وعزم الإدارة الأمريكية شن ضربة عسكرية بسوريا في وقتٍ قريب.