أمريكا تدرس توجيه ضربة عسكرية لـ8 أهداف في سوريا

قالت قناة «سي إن بي سي» الأميركية، إن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية لثمانية أهداف في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس.



وأوضحت القناة الأمريكية، أن الأهداف تتضمن مطارين سوريين ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيماوية.



وأشارت إلى نقل الجيش السوري لأجزاء كبيرة من عتاده الجوي إلى مطارات تخضع لإشراف روسي، على أمل ألا توجه واشنطن ضربات لهذه المطارات.



وكان البيت الأبيض، قد أعلن عن انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع فريقه الأمني، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن سوريا، مضيفًا أن إدارة «ترامب» ستواصل تقييم المعلومات، وأن الرئيس سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، اليوم.