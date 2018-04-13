شبيبة القبائل يتأهل لنهائي كأس الجزائر

تأهل شبيبة القبائل، إلى نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، اثر تغلبه اليوم الجمعة، على ضيفه مولودية الجزائر بركلات الترجيح 5 / 4، بعدما انتهت المباراة في الوقتين الرسمي والاضافي بالتعادل السلبي.

وأضاع عبد الرحمن حشود، وعبد العزيز عماشي، ركلتي ترجيح لمولودية الجزائر، بدوره أخفق نبيل سعدو، من شبيبة القبائل، في التسجيل أيضا.

وجاءت المباراة عصبية ومتوترة جدا، حيث شهدت طيلة 120 دقيقة توقفات عديدة بسبب الاندفاع البدني الكبير للاعبي الفريقين، وأيضا لتصرفات بعض المشجعين الذين أمطروا جهة مرمى نادي مولودية الجزائر بالحجارة في أكثر من مرة.

وينتظر شبيبة القبائل، الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين اتحاد بلعباس وشباب الزاوية، المنافس بالدرجة الخامسة، غدا السبت، لمواجهته في المباراة النهائية التي تقام في الأول من مايو.