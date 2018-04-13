إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إثر قنص جنود الاحتلال عشرات المواطنين المحتشدين قرب الشريط الحدودي شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلق الجنود وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على الحدود الشرقية من قطاع غزة عند نقاط التماس مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وأشعلوا عددا من الإطارات في الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى، وأحضروا عددا من الأعلام الفلسطينية، وقاموا بتجهيز سارية ضخمة لرفع العلم الفلسطيني عاليا بارتفاع 25 مترا في مخيمات العودة على الحدود، تعبيرا عن غضبهم لانتهاك إسرائيل القوانين الدولية وتجاهل قانون حق العودة واستخدام العنف ضد المتظاهرين.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة في القطاع أنها رفعت حالة الطوارئ والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق القطاع لمواكبة فعاليات اليوم.

وقال العضو في اللجنة الإعلامية لمسيرات العودة الكبرى أحمد أبو رتيمة، "إن الجماهير الفلسطينية تستعد للمشاركة الواسعة في الجمعة الثالثة للمسيرات، وهي جمعة رفع العلم الفلسطيني وحرق علم الاحتلال".

وأضاف أبو رتيمة أنه "سيتخلل المسيرات عدد من الأنشطة الوطنية والجماهيرية، بحضور واسع من وسائل الإعلام الدولية التي باتت تضع مسيرات قطاع غزة السلمية على سلم تغطيتها الإعلامية".