تستضيف مدينة مرسى علم، مساء اليوم الجمعة، لأول مرة ولمدة أسبوع، المسابقة الدولية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، بمشاركة جميلات 83 دولة من مختلف أنحاء العالم.

المسابقة تقام باحد فنادق مرسى علم، برعاية وزارتى السياحة والثقافة، هيئة الأمم المتحدة حيث يمثل هذا الحدث ترويجا سياحيا ضخما للمقصد السياحى المصرى من خلال تغطية إعلامية واسعة من ممثلى الفضائيات وأجهزة الإعلام المختلفة بالدول المشاركة.

تأتى أهمية المسابقة لما لها من أهمية كبيرة فى التسويق للمقصد السياحى المصرى عالميا، مشيرة الى أن استخدام المشاهير فى الترويج السياحى لمصر من الآليات الفعالة والتى لها صدى كبير على المستوى الجماهيرى دوليا ومحليا.