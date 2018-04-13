محافظ الإسكندرية يطلق فاعليات الملتقى العربي للإعلام السياحي

أطلق محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، اليوم الجمعة، فاعليات الملتقي العربي العاشر للإعلام السياحي بمشاركة 15 دولة عربية، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة الإسكندرية.

حيث التقى المحافظ، بوفد الملتقى الذي يضم صحفيين وإعلاميين من دول السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق، وذلك في زيارة من الوفد لإلقاء الضوء على المقومات السياحية بمحافظة الإسكندرية، للترويج للسياحة بها، وذلك بحضور د. سلطان اليحيائي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعد مقصد لجميع أنواع السياحة الداخلية والخارجية، مضيفا «نعمل على إيجاد أفكار غير تقليدية لتنمية المجال السياحي، ووضع آليات عملية لتنفيذ تلك الأفكار».

وشدد على حرصه على الاستثمار السياحي ودراسة فرص تنميته وتطويره، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمر سياحي خلال شهر مارس تحت عنوان «السياحة.. المشكلة والحل»، وذلك بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية، وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.

من جانبه، أكد رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، أن تلك الزيارة من وفد الصحفيين العرب جاءت للإطلاع على المستجدات التي من شأنها تطوير المقومات السياحية، موضحا أن المركز العربي للإعلام السياحي داعم وبقوة لتنشيط السياحة في مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص.

وأشار إلى الدور الكبير للمركز للمشاركة في تنمية السياحة، إلى جانب المؤسسات السياحية، مضيفا أن جميع الإعلاميين المتواجدين اليوم هم من المتخصصين في قطاع الإعلام السياحي.

ونوه بأهمية المركز في العمل السياحي من خلال تدشين عدد من المراكز الإعلامية السياحية في أغلب الدول العربية، والتي تعمل بالتعاون مع الهيئات السياحية وبرامجها المختلفة من خلال إعلام سياحي متخصص ومتطور يهتم بالترويج للبرامج السياحية في الدول العربية.