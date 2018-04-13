ارتياح في ويست بروميتش لبراءة رودريجيز

سادت حالة من الارتياح الشديد في نادي ويست بروميتش الإنجليزي بعدما تم تبرئة جاي رودريجيز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من ادعاء يفيد باستخدامه إهانة عنصرية.



ووفقا لقرار لجنة تنظيم مستقلة صدر اليوم الجمعة فإن رودريجيز ليس لديه قضية للرد عليها.



وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان اليوم :" زعم أنه خلال مباراة ويست بروميتش وبرايتون التي أقيمت يوم 13 يناير الماضي، أن اللاعب استخدم كلمات مسيئة و/أو مهينة تتضمن الإشارة إلى الأصل العرقي و/أو اللون و/أو السلالة".



وتتعلق الحادثة بصدام بين رودريجيز وجايتان بونج مدافع برايتون.



وفي بيان عبر الموقع الرسمي على الانترنت، ذكر مسؤولو ويست بروميتش إنهم دائما ما كانوا يؤمنون ببراءة رودريجيز.



وقال ريتشارد جارليك مدير إدارة كرة القدم :"الجميع في النادي سعداء لجاي لأنه كان فترة تجربة بالنسبة له".



وأضاف :" لقد أصر على براءته ونحن بطبيعة الحال، ان اللجنة رفضت الاتهام".