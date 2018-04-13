-«خطة النواب»: المؤشرات الأولية للموازنة الجديدة تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي في السنوات السابقة

قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018-2019، تعد الأعلى في تاريخ مصر من حيث الأرقام، موضحًا أنها بلغت 1.4 تريليون جنيه.

وأضاف «فؤاد»، في تصريحات لفضائية «on live»، مساء الجمعة، أن المتحصلات الضريبية في الموازنة الجديدة وصلت لحوالي 600 مليار جنيه، في زيادة كبيرة عن العام المالي المنتهي، متابعًا أن المؤشرات الأولية تعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن إجمالي مصروفات الدولة في الموازنة يجب أن يعكس قدرتها على الوفاء باحتياجاتها، موضحًا أن الدولة حققت فائض أولى في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وتستمر في استهداف تحقيق الفائض العام خلال العام المالي الجديد.

وتابع: «بالنسبة لمستهدفات التضخم 10% أو 12% ده تفاؤل أكثر من اللازم وفي المجمل الأرقام جيدة، وتدل على إصلاحات كبيرة في الاقتصاد المصري، وحجم النمو 1.8% لا يكفى لتحسين معدل البطالة محتاجين نتكلم في نمو 5 ل 7 % عشان نحصر مشكلة البطالة»، مشيرًا إلى تحسن نسبة البطالة بنسبة 1% لتصل من %12 إلى 11%.

وطالب بضرورة توسيع شبكة التضامن الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وحل مشكلات المنظومة التموينية، وتنفيذ التأمين الصحي الموحد؛ لحماية المواطن من تبعيات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الموازنة العامة واضحة وصريحة وتحتاج لتضافر جهود الحكومة والوزارات الخدمية؛ لتحقيق أهدافها.