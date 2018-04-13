مصر تحصد برونزية تتابع الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من مهند طارق شعبان و علي الدين شريف سويلم، الميدالية البرونزية في منافسات التتابع شباب ببطولة العالم للشباب المقامة في الفترة من ٧ إلى ١٤ أبريل بالبرتغال و المؤهلة لأولمبياد الشباب “بوينس آيرس”.

وجاء الثنائي المصري في المركز الثالث برصيد ١١٩١ نقطة خلف الزوجي الكوري الذي حصد الميدالية الذهبية برصيد ١٢٢٤ نقطة، و الزوجي الصيني الذي حصد الميدالية البرونزية برصيد ١٢١٥ نقطة. و بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر في بطولة العالم إلى سبعة ميداليات بواقع ذهبيتين و فضيتين و ثلاث برونزيات.

وتوج بالميداليتين الذهبيتين كلٍ من أحمد أسامة الجندي في الفردي، و منتخب الشباب في مسابقة الفرق.

وحصلت مصر على فضيتين عن طريق مهند طارق شعبان في مسابقة الفردي، و منتخب الشابات في مسابقة الفرق.

فيما حققت مصر الثلاث برونزيات من خلال علي الدين شريف سويلم في مسابقة الفردي شباب، وفريق الفتيات المكون من مريم عامر و أميرة قنديل، في مسابقة التتابع شابات، و فريق الشباب المكون من مهند طارق شعبان و علي الدين شريف سويلم، في مسابقة التتابع شباب.