الجمعة 13 أبريل 2018 11:36 م القاهرة القاهرة 25.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

مصر تحصد برونزية تتابع الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث

علي البحيري
نشر فى : الجمعة 13 أبريل 2018 - 10:15 م | آخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 10:15 م

توج الزوجي المصري المكون من مهند طارق شعبان و علي الدين شريف سويلم، الميدالية البرونزية في منافسات التتابع شباب ببطولة العالم للشباب المقامة في الفترة من ٧ إلى ١٤ أبريل بالبرتغال و المؤهلة لأولمبياد الشباب “بوينس آيرس”.

وجاء الثنائي المصري في المركز الثالث برصيد ١١٩١ نقطة خلف الزوجي الكوري الذي حصد الميدالية الذهبية برصيد ١٢٢٤ نقطة، و الزوجي الصيني الذي حصد الميدالية البرونزية برصيد ١٢١٥ نقطة. و بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر في بطولة العالم إلى سبعة ميداليات بواقع ذهبيتين و فضيتين و ثلاث برونزيات.

وتوج بالميداليتين الذهبيتين كلٍ من أحمد أسامة الجندي في الفردي، و منتخب الشباب في مسابقة الفرق.

وحصلت مصر على فضيتين عن طريق مهند طارق شعبان في مسابقة الفردي، و منتخب الشابات في مسابقة الفرق.

فيما حققت مصر الثلاث برونزيات من خلال علي الدين شريف سويلم في مسابقة الفردي شباب، وفريق الفتيات المكون من مريم عامر و أميرة قنديل، في مسابقة التتابع شابات، و فريق الشباب المكون من مهند طارق شعبان و علي الدين شريف سويلم، في مسابقة التتابع شباب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك