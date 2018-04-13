انطلاق اليوم الثاني من البطولة الدولية للفروسية

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بدأ منذ قليل اليوم الثاني من البطولة الدولية للفروسية قفز موانع، المقامة على ملاعب سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 12 حتى 14 ابريل الجاري.

وبدأ اليوم بمباراة "Small Tour" والتي تنافس فيها 48 فارس وفارسة , وتدار المباراة بجدول تحكيم 238 بند 2 فقرة 2 دورة أساسية و شوط ترجيحي.

وكان قد فاز في هذا الارتفاع في مباراة الأمس الفارس المصري محمد علاء إسماعيل على الجواد وان والذي حقق البطولة بزمن 63.59 ثانية بدون نقاط جزاء بعد منافسة كبيرة مع الفارس السوري مناف الجابري الذي حصل عى المركز الثاني.

وتقام بعد هذه المباراة بطولة الـ "Medium Tour" ثم تليها مباراة الـ "Big Tour".