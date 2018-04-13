طارق الشناوي: يوسف وهبي كان عضوا في لجنة تحكيم أول دورة لمهرجان كان

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه لأول مرة هذا العام لن يشاهد الصحفيون فيلم الافتتاح في مهرجان «كان» السينمائي، الذي يبدأ في مايو المقبل، قبل العرض الخاص بالنجوم حتى لا يُهاجم الفيلم بشكل مسبق.



وأضاف «الشناوي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أن الفنان الراحل يوسف وهبي، كان عضوًا في لجنة التحكيم بأول دورة لهذا المهرجان عام 1946.



وأشار إلى مشاركة نجوم الفن المصري بكثافة في هذا المهرجان كل عام بالتزامن مع تغطية كبيرة من الفضائيات المصرية، معقبًا: «نحن نحب مهرجان كان أكثر مما يحبنا».



وتابع أن من يشارك في مهرجان «كان» لدورة واحدة لا يستطيع مقاومة المشاركة في مرات أخرى، لافتًا إلى مشاركة السينما السعودية هذا العام بجناح خاص وسيتم عرض الكثير من الأفلام السعودية القصيرة، وهو ما لقي ترحيبًا كبيرًا من القائمين على المهرجان.



ولفت إلى سرعة تطور اللغة السينمائية، مطالبًا المخرجين وصناع الأفلام بمتابعة جميع أنواع الأفلام لمواكبة الجديد.



جدير بالذكر أن مهرجان كان السينمائي، ستبدأ فعالياته في الثامن من مايو القبل، وتنتهي في التاسع عشر.