أعرب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي عن ثقته بحصد الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت اليوم الجمعة عن مواجهة فريق ليفربول نظيره روما الإيطالي ، في حين يلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة سي إن إن الامريكية :"يمكننا الفوز بدوري أبطال أوروبا بالطبع، نحن الآن في نصف النهائي، وسنلعب مباراتين حتى نصل إلى الخطوة الأخيرة، ولن نتنازل عن ذلك الحلم".



وعلّق صلاح على فوز ليفربول الأخير على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قائلاً :"كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، خاصةً في أول 20 دقيقة منها، ولكن عندما سنحت الفرصة للتسجيل تمكنا من فعل ذلك".

وعن هدفه في شباك السيتيزنز علّق صلاح قائلاً :"إنه شعور رائع أن تسجل في مباراة كهذه، وأن تساعد فريقك في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال"، مُضيفا :"عندما سقطت الكرة أمامي، كنت هادئاً أمام المرمى، ووضعتها بشكل جيد".

وأضاف صلاح :"الجمهور في كل مباراة استمع للجماهير خاصةً وهم يغنون نشيد خاص باسمي، أنا احبهم للغاية، وأشعر بالحب في هذا النادي وهذه المدينة وأيضاً في تدريبات الفريق".

واختتم اللاعب الملقب بـ "ملك مصر" تصريحاته قائلاً :"نحن الآن في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ونحن جميعا نعمل على آخذ الأمور خطوة بخطوة، ونذهب لكل مباراة ونحن واثقون من الفوز".