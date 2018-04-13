هشام أصلان: أحمد خالد توفيق نوع أدبي خارج الجدلية

قال هشام أصلان، مدير تحرير مجلة إبداع، إن الجدليّة التي وقعت فور وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق تمت للواقع بصلة؛ نظرًا لوجوده في حلقة خاصة خارج إطار الخناقات التي تقع بين الكُتّاب الآخرين والأدب الرائج الذي يعرضونه، حيث أن "توفيق" تمكن من خلق جماهيريته من فئة الشباب، مُشيرًا إلى تركه أثر كبير في نفسوهم من خلال كتابته.



وأكد أصلان، في الندوة المقامة بمركز «دال» للأبحاث والإنتاج الإعلامي عن الدكتور أحمد خالد توفيق، أن ما قدّمه أحمد خالد توفيق نوع أدبي خارج الجدليّة، لخلقه أرض جماهيرية عن طريق كتابته لسلسة ما وراء الطبيعة، قبل التطرق لكتابة يوتوبيا، ما أثار حالة خاصة بينه وبين القُراء من جميع الفئات، قبل انتشار وسائل السوشيال ميديا.