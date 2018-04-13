«الملا»: اهتمام عالمي بصناعة البترول المصرية في ضوء النتائج الإيجابية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك اهتماما عالميا كبيرا بالنتائج الإيجابية التي حققتها صناعة البترول والغاز المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت محط أنظار الشركات العالمية للاستثمار في مختلف أنشطتها، خاصة في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط بعد الاكتشافات الكبيرة التي تحققت مؤخرا.

جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر بمنتدى الطاقة العالمي الذي اختتم أعماله بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة بمشاركة 42 دولة ورؤساء المنظمات الدولية للطاقة لبحث مستقبل أمن الطاقة العالمي.

ولفت الوزير أن هناك المزيد من الفرص لاكتشافات جديدة في ضوء ما أعلنته تقارير المؤسسات الدولية عن وجود احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي بالمياه العميقة في حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة البتروكيماويات التي توليها وزارة البترول أهمية خاصة، نظرا لكونها تمثل صناعة القيمة المضافة وتقوم على منتجاتها العديد من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية وتفتح آفاقا جديدة لمنتجاتها للتصدير.

وأشار الملا إلى أن مباحثاته مع عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء منظمات الطاقة العالمية، التي عقدها خلال المؤتمر، أكدت اهتمامهم بدعم التعاون والتنسيق مع مصر لتنفيذ مشروعات مشتركة، فضلا عن الاهتمام بتواجد مصر في المؤتمرات الدولية التي تبحث تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستقرار لأسواق البترول والوصول إلى أسعار عالمية للبترول متوازنة تحقق جذب الاستثمارات وتأمين الإمدادات.