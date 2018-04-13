شجب المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، السفير حازم أبو شنب، أعمال العنف التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، قائلًا إنه منذ بداية اليوم حتى الآن تجاوز عدد المصابين في المواجهات مع الاحتلال إلى 950 مصابًا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضاف «أبو شنب»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، أن إجمالي عدد الشهداء والمصابين الذين أوقعه بهم قوات الاحتلال منذ 6 ديسمبر الماضي حتى الآن تجاوز 35 شهيدًا و12 ألف مصابًا.

وقال إن تواصل مظاهرات الشعب الفلسطيني للجمعة الثالثة على التوالي يبعث رسالة للعالم أجمع وعلى رأسه إسرائيل، تؤكد تصميم الفلسطينيين على العودة لأراضيهم وبيوتهم، التي هُجر منها المواطنين قديمًا تحت قوة السلاح في 1948.

وأكد: «لن نحيد عن موقفنا، وسنربي أبنائنا على أن هذه الأراضي هي ملكًا لهم ويتوجب عليهم الدفاع عنها حتى النفس الأخير، فنحن ندافع عن أرضنا وكرامتنا وتاريخ القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة»، معربًا عن آماله بأن يبقى العرب في صف فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الانجرار وراء ما يطلق عليه «صفقة القرن».

وشارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في فعاليات «مسيرات العودة الكبرى» وتواصلت الجمعة الثالثة على التوالي

وشارك آلاف الفلسطينيين، اليوم في جمعة مسيرة العودة الثالثة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب جمعة «يوم الأرض»، ويقومون خلال ذلك برفع الأعلام الفلسطينية، وإشعال النار في الأعلام الإسرائيلية، بالقرب من الحدود الفاصلة مع إسرائيل.