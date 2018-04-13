الدفاع الروسية: خروج أكثر من 3 آلاف مسلح وعائلاتهم من دوما خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج 3 آلاف و508 مسلحين وذويهم من مدينة دوما، عبر مخيم الوافدين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن هؤلاء المسلحين خرجوا على متن 86 حافلة إلى شمال محافظة حلب، وتم توفير الحماية لهم على طول الطريق من قبل الشرطة السورية وتحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلين عن الهلال الأحمر السوري.

وأضاف البيان أن الشرطة العسكرية الروسية شرعت في إقامة نقاط تفتيش في دوما، وتواصل عملياتها لضمان الأمن والاستقرار في المناطق المحررة في الغوطة الشرقية، التي يتجه الوضع فيها نحو الاستقرار، حيث عاد 250 مدنيا إلى مدينة دوما.