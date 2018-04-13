قال المطرب السوري، جورج وسوف، إنه لم يسع أبدًا في حياته وراء النجاح ولم يفكر في الكيفية التي تجعله ناجحًا، معقبًا: «سبحان الله.. أسير بشكل طبيعي والناس تحبني، لدي إحساس بأنه لا يوجد أحد يكرهني، لكوني لا أعرف الكره».

وأضاف «وسوف»، خلال لقائه ببرنامج «عايشة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه لا توجد استراتجية أو تخطيط لأي شيء يفعله، مشيرًا إلى وجود مبادئ أساسية في الحياة يسير عليها، تتمثل في احترام الناس وحبهم مهما صدر منهم تجاهه، لأن الجميع عباد الله، حسب تعبيره.

وكشف «وسوف» عن موقف حدث له وكان درسًا تعلم منه، قائلًا: «دائمًا إذا كنت على المسرح والصوت ليس جيدًا أتعصب وأترك الميكروفون وأغادر المسرح، وفي يوم كنت أغني في مكان بلبنان، ونزلت من على المسرح فوجدت سيدة تبصق على صورتي وسيارتي وعلى من يحضر لي مرة ثانية».

وتابع أن السيدة خجلت حينما رأته، معقبًا: «لكنها في اليوم يوم حضرت لي»، مؤكدًا أنه من يومها قطع عادة النزول من على المسرح حال الغضب، لأن الناس ليس لها أي ذنب في النزول من عليه مهما صار، حسب تعبيره.