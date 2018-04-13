عبد المجيد: أحمد خالد توفيق قاد القراء لنوع آخر من القراءة

قال أحمد عبد المجيد، الكاتب والروائي، إن الدكتور أحمد خالد توفيق، بعد سلسلته الشهيرة ما وراء الطبيعة قاد القراء لنوع آخر من القراءة بعيد عن العوالم الجادة والمثالية، والتي كان بعضها يُثير عدد من القضايا الوطنية، ما جعل الشباب بخلق وإثارة شخصية "اللابطل" في حياته، بالإضافة إلى كتاباته الساخرة، جلعنا ندرك من خلالها أننا نرى "توفيق" في روايته وليس شخصيات الروايات وأبطالها كما يفعل غيره.



وأشاد عبد المجيد، في الندوة المقامة من مركز «دال» للأبحاث والإنتاج الإعلامي عن الدكتور أحمد خالد توفيق، بما فعله الشباب ليلة وفاته، لأنهم جعلونا ندرك أن جزء كبير من وجنتنا تم رفعه مع هذا الرجل إلى السماء، مُتطرقًا في حديثه إلى وجود عدد من الكتاب يتبعون أسلوبه في الكتابة، وهؤلاء الكتاب صنعهم الراحل عن طريق بريد القراء، ومن بين هؤلاء الكتاب الذي ذكرهم الراحل بأنهم امتداد له "سالي عادل ومحمد هشام، وأحمد مراد"، لذلك هو يستحق لقب العراب عن جدارة.