خالد يخلف جلال في تدريب الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس ندي الزمالك، تعيين خالد جلال نجم ومدير الكرة السابق بالفريق، مديرا فنيا خلفا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته اليوم "الخميس" من منصبه.

وجاء تعيين خالد جلال، بعد ترشيح من إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، والذي كان مجلس الإدارة قد كلفه بتولي شؤون الفريق لحين استقدام مدرب جديد.

وسيتولى جلال منصب المدير الفني، على أن يعاونه نبيل محمود مدربا عاما، ويستمر أيمن عبدالعزيز أيضا كمدرب، وينضم إليهم أمير عزمي كمدرب مساعد بينما لن يجري مجلس الإدارة تغييرات على الجهازين الإداري والطبي.

وكان إيهاب جلال قد رحل عن تدريب الفريق بعد الخسارة من الاتحاد السكندري 2-1 في الأسبوع الـ 31 من الدوري، بعدما تلقى هزيمتين سابقتين أيضا من الإسماعيلي ومصر المقاصة.