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ضبط 365 كيلو كبده وكلاوي ولحمة غير صالحة بكفر الشيخ

لحوم فاسدة (المضبوطات)
لحوم فاسدة (المضبوطات)
كتب: محمد نصار
نشر فى : الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:31 م | آخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 12:31 م

شنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بالتعاون مع مديرية تموين كفر الشيخ، حملة تموينية على أسواق المحافظة بمصيف بلطيم ومدينة البرلس، أسفرت عن ضبط 140 كيلو كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى بعدد من محلات الكبد بمدينة مصيف بلطيم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 135 كيلو كلاوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحل بيع مثلجات ولحوم مجمدة بمدينة البرلس.

كما تمكنت الحملة من ضبط 90 كيلو لحمة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمدينة البرلس، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتم تحرير محاضر بالوقائع المختلفة.


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