قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة إلى ثورة تشريعية في كافة مناحي قضايا الأسرة، متابعًا أن هناك تشريعات أصبحت لا تلائم الاحتياجات الواقعية في الشارع المصري، وهو ما وصفه بأنه «مأساة».

وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى إجراء تعديل كامل، بل يحتاج إلى تشريعات جديدة، تواكب احتياجات المجتمع المصري بما يستطيع أن يقضي على كل المشكلات التي أفرزتها القوانين القائمة والتي منها قانون الأحوال الشخصية.

وتابع: «نواصل ليلًا نهارًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حتى يخرج على أحدث النظم الإجرائية، كذلك نحن في حاجة ماسة وضرورية وعاجلة إلى أن نكون أمام تشريع جديد يواكب المتغيرات التي يشهدها المجتمع، ويغطي كل الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق».