رشا نبيل تعرض مشهد «الدنيا ربيع»: التليفزيون المصري لم يحذفه

قالت الإعلامية رشا نبيل، إن التليفزيون المصري لم يحذف أي من مشاهد أغنية «الدنيا ربيع»، للفنانة سعاد حسني، مشيرة إلى تأكيد قطاع الإذاعة والتليفزيون لبرنامجها أنه لم يحذف أي مشاهد من فيلم «أميرة حبي أنا»، الذي يتضمن الأغنية.



وأضافت «نبيل»، خلال تقديمها برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى» بالتليفزيون المصري، مساء الخميس، أن الإعلامي خيري رمضان، عرض في حلقة البرنامج يوم شم النسيم، الأغنية كاملة بدون أي حذف لمشاهدها.



وتابعت: «كيف يتحدثون عن حذف التليفزيون المصري لمشاهد من الأغنية، ونحن عرضناها هنا كاملة».



وشهدت الأيام الماضية، تعليقات منتقدة حول حذف التليفزيون المصري، لمشاهد من أغنية «الدنيا ربيع» للفنانة سعاد حسني، من فيلم «أميرة حبي أنا»، بعد عرضه بنحو 43 عامًا، وذلك قبل أن ينفي التليفزيون الواقعة.