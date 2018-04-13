محافظ شمال سيناء يستعرض خطط المشروعات المزمع تنفيذها بالمحافظة

استعرض محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، الجمعة، اجتماعا بحضور عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسا مدينتي بئر العبد والشيخ زويد، وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الإنجازات التي تمت خلال 4 سنوات ماضية، وما هو مقترح تنفيذه خلال الأربع سنوات المقبلة بمختلف القطاعات.

وأكد المحافظ، في بيان له، ضرورة تحديث البيانات أولا بأول وإضافة أية بيانات جديدة لتكون جاهزة فى أى وقت.

فيما عرض نصر الله محمد نصر الله، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، المشروعات المنفذه بقطاعات الطرق والكهرباء وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والمرور بتكاليف إجمالية بلغت نحو 100 مليون جنيها، مضيفا «من المقترح إنشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة بمختلف القطاعات بإجمالي نحو 60 مليون جنيها، فضلا عن الاعتمادات المركزية والمشروعات المنفذة من جانب بعض الوزارات.

ومن جانبه، أعلن إيهاب بكير، سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه تم تنفيذ خلال الفترة الماضية مشروعات قيمتها نحو مليوني جنيها، ومن المقترح إنشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة بتكلفة نحو مائتي مليون جنيها.

ومن جهته، أشار الشيخ محمد سعد العش، مدير عام الأوقاف، إلى إنشاء وإحلال وتجديد مساجد بقيمة 22 مليون و795 ألف جنيها خلال الفترة الماضية، ومقترح إقامة مقر للمديرية ومركز للتدريب الدائم ومعهد لإعداد الدعاة و16 مسجدا وإحلال وتجديد وصيانة عدد آخر بتكاليف إجمالية تبلغ 34 مليون و200 ألف جنيها.

وكشف منير أبو الخير، مدير عام التضامن، أنه تم تنفيذ مشروعات خلال السنوات 4 الماضية بتكاليف 791 مليون جنيها، ومن المقترح تنفيذ مشروعات أخرى قيمتها 790 مليون جنيها خلال 4 سنوات قادمة.

وأشار المهندس عاطف عبيد مطر، مدير عام الزراعة، إلى أنه سبق تنفيذ مشروعات قيمتها 612 ألف و800 جنيها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتم إعداد مقترح بإنشاء مشروعات تتكلف 13 مليون و650 ألف جنيها خلال الفترة المقبلة.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية إنشاء وصيانة نحو 60 ملعبا منجلا، بخلاف الدعم المركزى للأندية ومراكز الشباب والمشروعات المركزية، وأنه من المقترح استكمال إقامة ملاعب جديدة ودعم وتطوير الأندية ومراكز الشباب بتكاليف تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيها.

وأعلن محمد طاحون، مدير هيئة التعاونيات، أنه تم إزالة وإنشاء 26 عمارة سكنية بتكاليف أكثر من 98 مليون جنيها، ومن المقترح استكمال إزالة وإنشاء باقى العمارات لعدد 27 عمارة أخرى بتكلفة 180 مليون جنيها.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، نائب رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، تنفيذ العديد من المشروعات بقطاعات الطرق والكهرباء والإسكان الاجتماعي، والمنازل البدوية والتجمعات التنموية المتكاملة وتأهيل عمارات التعاونيات وغيرها من المشروعات التي تجاوزت تكلفتها المليار جنيها، ومن المقترح إقامة مشروعات أخرى خلال السنوات القادمة قد تصل إلى مليار جنيها أخر.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات محطات المياه وشبكات المياه والصرف، ومن المقترح إقامة مشروعات أخرى بتكاليف إجمالية تتجاوز المليار جنيها.