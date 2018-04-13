قال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية بهيئة مترو الأنفاق، إن الهيئة ملتزمة بمواعيد افتتاح محطات المترو الجديدة، متابعًا أنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بالمترو، للجمهور ديسمبر المقبل.

وأضاف «أبو الوفا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة، يمتد من محطة هارون إلى النزهة بمصر الجديدة، بطول 505 كيلو متر، لافتًا إلى افتتاح الجزء الثاني في ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تمتد من العتبة إلى الكتكات، بطول 4.5 كليو متر، وتتطرق شمالًا إلى إمبابة ومحور روض الفرج، وجنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور وتنتهي عند جامعة القاهرة، موضحًا أن الجزء الأول من المرحلة الثالثة سيفتتح بعد عامين، والثاني بعد افتتاح الأول بعام، والثالث يعقب الثاني بعام.

وذكر أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة وصلت إلى حوالي 15%، معقبًا: «المفترض أن تنتهي هذه المرحلة في 2023، للننا وزعناها إلى 3 أجزاء، حتى يتمكن الجمهور من الاستفادة منها».