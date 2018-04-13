«التأمين الصحي» ببني سويف يوضح حقيقة ضبط لحوم فاسدة بمطبخ المستشفى

أصدر مدير مستشفي التأمين الصحي ببني سويف، د. محمد يحيى إسماعيل، بيانًا إعلاميًا لتوضيح حقيقة ما تم تداول على بعض المواقع الإليكترونية بشأن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة، بمطبخ المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، في بيان له، اليوم الجمعة، أن ما حدث هو نتاج المرور اليومي من الطب البيطري، على مطبخ المستشفى، وذلك تنفيذًا للتعاقد المبرم بيننا منذ سنوات؛ لمتابعة وفحص اللحوم التى يوردها المتعهد لمطبخ المستشفى، قبل تصنيعها وتقديمها في صورة وجبات غذائية للمرضى والعاملين.

وأكد أن طبيبة مديرية الطب البيطري، حضرت صباحًا للمستشفى لفحص اللحوم الموردة ـ كما هو معتاد يوميًا ـ وبعد عملية الفحص والمراجعة، رفضت قبول اللحوم من متعهد التوريد.

وأضاف أن طبيبة «الطب البيطري»، أخطرت المديرية بالواقعة، وكذلك مباحث التموين، لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إعدام كمية اللحوم المرفوضة، وتم إستبدال الوجبة بـ«الدواجن»، وتم فحصها أيضًا كما هو متبع يوميًا قبل تقديمها للمرضى.

وأشار إلى أن أغذية المرضى والعاملين، تقوم بتوريدها إحدى المؤسسات المتخصصة بمجال توريد وتجهيز الأغذية، في صورة «وجبات مجهزة» حسب النظام الغذائي لكل حالة مرضية، بناءًا على تعاقد سنوي، لافتًا إلى أن واقعة رفض أصناف وإستبدالها ليست هى الواقعة الأولى، وهذا إجراء طبيعي معمول به فى غالبية المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وناشد مدير المستشفى، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره، خاصة ما يتسبب في إثارة حالة من البلبلة والخوف بين المرضى والعاملين والمترددين على المستشفى.