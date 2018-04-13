بوتراجينيو يحذر الريال من قوة بايرن ميونخ

قال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن الريال سيكون بحاجة إلى تحقيق نتيجة جيدة على ملعب بايرن ميونخ الألماني في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إذا أراد اجتياز عقبة النادي البافاري وبلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وأوقعت القرعة ، التي أجريت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية ، فريقي بايرن والريال في مواجهة مثيرة تمثل نهائيا مبكرا للبطولة فيما يلتقي ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.

وقال بوتراجينيو ، أسطورة ريال مدريد سابقا ، إن الريال يحتاج لتحقيق الفوز على بايرن في هذه المواجهة من أجل التأهل للنهائي في هذه البطولة التي توج بلقبها في العامين الماضيين ليرفع رصيده إلى 12 لقبا (رقم قياسي) في دوري الأبطال.

وأوضح بوتراجينيو ، في تصريحات إعلامية بعد المباراة ، : "علينا أن نقدم أداء رائعا في المباراتين لأن المنافس لن يمنحنا أي هدايا أو امتيازات. بايرن يمتلك خبرة كبيرة ولاعبين رائعين. نحتاج لنتيجة جيدة في ميونخ لنعرف ما إذا كان بإمكاننا بلوغ النهائي في كييف من خلال مساندة جماهيرنا في مباراة الإياب".

ويلتقي الفريقان ذهابا على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ في 25 أبريل الحالي ثم يلتقيان إيابا في أول مايو المقبل على استاد "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان الريال حل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية وفاز على فريق السيدة العجوز 3 / صفر في عقر داره ثم خاض مباراة الإياب على ملعبه في مدريد وكان على وشك الخروج من البطولة حيث تأخر بثلاثة أهداف نظيفة أمام يوفنتوس ولكن البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدف الإنقاذ للريال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء مثيرة للجدل لينتهي اللقاء لصالح يوفنتوس 3 / 1 ويفوز الريال 4 / 3 في مجموع المباراتين.

ورغم أفضلية اللعب إيابا على ملعب الفريق ، قال بوتراجينيو اليوم : "لا تعلمون" ما إذا كان خوض مباراة الإياب على ملعب الفريق مفيدا.

وحذر بوتراجينيو الريال مشيرا إلى أن الفريق سيواجه صعوبات في مواجهة بايرن العنيد الفائز بلقب دوري الأبطال خمس مرات سابقة.

وأشار بوتراجينيو أيضا إلى مدى صعوبة الإنجاز الذي حققه الريال بتأهله إلى المربع الذهبي للبطولة لثمانية مواسم متتالية وفوز الفريق باللقب في النسختين الماضيتين.

وأوضح أسطورة الريال : "أصعب شيء هو الخطوة الأخيرة. بايرن فريق رائع والمواجهة معه ستكون في غاية الصعوبة. ولكننا نشعر بالسعادة لأن لاعبينا على قدر المسؤولية ولديهم الإصرار على الفوز في هذه المواجهة وبلوغ النهائي".

وأضاف : "من المستحيل تقريبا ألا نعاني في هذه الفترة. سنكافح جميعا ، ولكننا نشعر بالإثارة... كانت طريقا معقدة وصعبة للغاية حيث واجهنا باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس ، ثم سنواجه بايرن ميونخ الآن. كلهم منافسون جديرون بالاحترام. والآن ، نواجه تحديا آخر".