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روسيا: الهجوم الكيماوي المزعوم على سوريا شنته قوى أجنبية

موسكو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 أبريل 2018 - 3:43 م | آخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 3:43 م

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن هناك "معلومات لا يمكن دحضها" تفيد بأن الهجوم الكيماوي المزعوم في منطقة يسيطر عليها المتمردون بالقرب من دمشق شنته قوة أجنبية.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء "تضمن الإعداد لهذا (الهجوم) خدمات خاصة لإحدى الحكومات، التي تحاول الآن أن تكون في الخطوط الأمامية لحملة الخوف غير المبرر من روسيا"، ولم يذكر اسم البلاد.

وكانت روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية، أشارت من قبل عدة مرات إلى أن الهجمات الكيماوية المزعومة في سوريا يمكن أن تكون ارتكبتها جماعات متمردة.

يذكر أن سوريا وروسيا نفتا تورط حكومة دمشق في الهجوم الذي يعتقد أنه تم شنه بسلاح كيماوي في دوما بالغوطة الشرقية يوم السبت الماضي.


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