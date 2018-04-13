تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي ستُقام على ملعب السلام

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، صبري رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، أجايي، ميدو جابر، مروان محسن.

مقاعد البدلاء: علي لطفي، محمد هاني، هشام محمد، إسلام محارب، أحمد حمدي، كريم نيدفيد، أحمد ياسر ريان.

تشكيل الداخلية: محمود الغرباوي، أحمد علاء الدين، أحمد صابر، أمير عابد، محمود منصور، سعيدو سانبوري، محمد شعبان "زيكا"، أحمد عبد الموجود "بحبح"، يوهان لينون، أحمد مصطفى، ناصر منسي.

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