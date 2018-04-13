ضبط متهم جديد في واقعة دس المخدرات لمعتمرة مصرية

استكمالا لضبط باقى المتهمين فى واقعة توريط معتمرة مصرية من محافظة الدقهلية فى قضية تهريب أقراص مخدرة لخارج البلاد، نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء جمال عبدالباري، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية فى تحديد وضبط متهم آخر من مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لكشف غموض وتحديد وضبط باقى المتهمين فى واقعة ضبط السلطات السعودية لمعتمرة مصرية، تبلغ من العمر 75 عاما، مقيمة بقرية درين دائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية بمطار ينبع وبداخل أمتعتها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وما أكدته السيدة بقيام جزار بتسفيرها لأداء العمرة، ووضع حقيبة بداخلها الأقراص ضمن متعلقاتها بزعم توصيلها لأحد أقاربه بالسعودية وتمكنت القوات الأمنية من ضبط الجزار وشقيقته وزوجها وسائق السيارة التى كان يستقلها المتهم رفقة المجنى عليها لتوصيلها لمطار القاهرة وحبسهم احتياطيا.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة لمكافحة المخدرات عن ضبط "مصطفى، ع" عاطل ومقيم بمدينة نبروة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد بالمركز" والصادر قرار من النيابة بضبطه لاشتراكه مع المتهم الرئيسى "الجزار" فى الإتجار بالمواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.