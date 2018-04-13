أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالمظلات بشبرا، وهي (منطقة أرض جاربديان – مساكن أسكو – شارع سعد سليم – مساكن محيي القبلية والبحرية – شارع معمل الألبان)، وضعفها بشارعي محمد الخلفاوي، وعبدالحميد الديب ومتفرعاتهما، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت، وحتى الساعة 2 صباح يوم الأحد، نظرا لطلب جهاز تعمير القاهرة، تحويل مسار خط قطر 400 مم المتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبرى محور روض الفرج.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.