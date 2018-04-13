الرئيس البرتغالي يصل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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وصل الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، اليوم الجمعة، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إذ يلتقي بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني.

شارك في استقباله، الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل من سكرتارية البابا والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.