قال الفنان كريم فهمي إن هدفه من فيلم «علي بابا»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، هو إيصال رسالة للجمهور مفادها «كما تدين تدان»، موضحًا أنه ظل يكتبه لمدة عام ونصف تقريبًا.



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فصائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن الفيلم تم تصويره خلال 3 أشهر، موضحًا أن أحمد السبكي، المنتج السينمائي، سريعًا في عمله ومتحمسًا له، إضافة إلى أنه ينفذه بالشكل المطلوب.



وأوضح أن «السبكي» لم يبخل على الفيلم بأي شيء، معقبًا: «أنا تأخرت في الكتابة لكوني مملًا فيها، لأنه لا بد أن يخرج العمل بشكل جيد لا أخطاء به من وجهة نظري».



وتابع أنه لا يوجد رجلًا في مصر أو العالم لم تكن له علاقات نسائية قبل الزواج، لكن المهم هو موعد توقف هذه العلاقات، وذلك ردًا على ما وجتهه له الإعلامية منى الشاذلي قائلة: «أنا تخليت إنك كنت مقطع السمكة وديلها قبل ما تتجوز.. والله أعلم»، فأجابها بقوله: «إن بعض الظن إثم».



يُذكر أن فيلم «على بابا» للفنان كريم فهمي حقق 3 ملايين و634 ألفا و692 جنيهًا في أسبوع احتفالات «شم النسيم» ليصل إجمالي ما حققه في أسبوعين إلى 5 ملايين و393 ألفًا و295 جنيهًا، وذلك وفق ما أعلنت شركات التوزيع في مصر.





