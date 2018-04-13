طلعت يوسف: سعيد بفوز المقاصة على الرجاء ولكن غير راض عن الأداء

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة على أنه سعيد بفوز الفريق على الرجاء المطروحي وحصد 3 نقاط غالية في مباراة الجولة ال 31 للدوري التي أقيمت اليوم الجمعة ، باستاد القاهرة والتي رفعت رصيد الفريق الى 40 نقطة ، والصعود للمركز الثامن بجدول المسابقة .

وأضاف طلعت يوسف بأنه ليس راضي على أداء اللاعبين وخاصة في الشوط الأول للمباراة في ظل وجود حالة من الثقة الزائدة سيطرت على أداء اللاعبين بسبب الفوز الأخير على الزمالك بالأسبوع الماضي ، لكن الأداء والمستوى الفني تحسن خلال الشوط الثاني وقدم اللاعبين 45 دقيقة جيدة .

وأشار مدرب المقاصة أنه كان متوقع أن تكون المباراة صعبة بسبب موقف الرجاء الصعب بجدول المسابقة وهو ما حدث بالفعل ، وأن خبرة لاعبي المقاصة والإصرار على الفوز وحصد النقاط الثلاث حسم نتيجة اللقاء .

وحصل لاعبي المقاصة علي راحة غدا السبت ويستأنف تدريباته الأحد استعدادا لمباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري.