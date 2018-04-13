«الشروق» تخصص جزء من أرباح «مع الدكتور محمد غنيم» لمركز الكلى بالمنصورة

قال الكاتب الدكتور محمد المخزنجي: أن دار الشروق؛ قررت تخصيص جزء من أرباح كتاب «مع الدكتور محمد غنيم.. السعادة في مكان آخر» لصالح مركز الكلى في المنصورة.



جاء ذلك خلال حفل توقيع الكتاب، الذي نظمه الصالون الثقافي لنقابة الأطباء، مساء الخميس، بحضور ومشاركة الروائي الدكتور علاء الأسواني، السياسي محمد أبو الغار، الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، الكاتب الصحفي يحيى قلاش، الإعلامي أحمد المسلماني، الدكتور إيمان يحيى أستاذ الجراحة، السياسي جورج إسحاق، إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، الكاتبة ضحى عاصي، جرجس رزق الله أمين عام نقابة الأطباء بطنطا، والدكتورة سناء فؤاد، ومجموعة كبيرة من الأطباء، والشخصيات العامة البارزة.