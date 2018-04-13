ساديو ماني أفضل لاعب بأسبوع دوري أبطال أوروبا

أعلنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا "البريميرليج"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز النجم السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق هجوم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباريات دور الـ16 لهذا الأسبوع من دوري أبطال أوروبا.

أعلنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا "البريميرليج"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز النجم السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق هجوم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباريات دور الـ16 لهذا الأسبوع من دوري أبطال أوروبا.

أعلنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا "البريميرليج"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز النجم السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق هجوم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباريات دور الـ16 لهذا الأسبوع من دوري أبطال أوروبا.