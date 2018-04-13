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ساديو ماني أفضل لاعب بأسبوع دوري أبطال أوروبا

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 13 أبريل 2018 - 1:52 م | آخر تحديث : الجمعة 13 أبريل 2018 - 1:57 م
أعلنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا "البريميرليج"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز النجم السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق هجوم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباريات دور الـ16 لهذا الأسبوع من دوري أبطال أوروبا.
 
ونال النجم السنغالي الجائزة، بعد التفوق على البوسني إدين دزيكو لاعب فريق روما، وماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس، و اريين روبن جناح بايرن ميونخ ، وذلك بعد التصويت على الإنترنت من قبل المسابقة.
 
وقدم النجم السنغالي أداء رائعًا مع فريق ليفربول في مبارة مانشستر سيتي، وقاد الفريق رفقة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، للفوز علي السيتيزين 5-1 بمجموع المبارتيين.

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