السفير الألماني يشهد افتتاح بطولة الأهلي الدبلوماسية في «زايد»

افتتح النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة فاعليات بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم بمشاركة 24 فريقًا.

شهد حفل الافتتاح طارق قنديل والمهندس محمد سراج الدين، عضوا مجلس إدارة الأهلي، ويوليوس لوي، السفير الالماني بالقاهرة، والقنصل الفرنسي، بالإضافة إلى المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع زايد.

وأكّد المهندس محمد سراج الدين، في كلمته، على حرص الأهلي على استضافة وتنظيم البطولة الدبلوماسية من واقع مسئوليته الاجتماعية، والتي يوليها مجلس الإدارة اهتمامًا خاصًا ضمن برنامج «عائلة الأهلي».

وأضاف أن الأهلي يرحّب بجميع الفرق المشاركة، ويسعد بتواجدها داخل فرع النادي بالشيخ زايد للعام الثاني على التوالي، ويسعد دائمًا بالتعاون مع السفارة الألمانية، ويتمنى للجميع حظًا سعيدًا وأوقاتًا طيبةً.

ومن جانبه، أثنى السفير الألماني في كلمته على التعاون مع الأهلي، من خلال البطولة الدبلوماسية، والتي يستضيفها النادي للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن الهدف من البطولة هو المزيد من التواصل الاجتماعي والثقافي بين الشعوب.

وأكد أن الأهلي سبّاقٌ دائمًا في التعاون مع السفارة الألمانية، وأنه يسعد بهذا التعاون، وأنه على ثقة في خروج البطولة في أرقى صورها التنظيمية.