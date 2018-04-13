السجن 3 سنوات لـ3 متهمين لاتجارهم بالمخدرات داخل مسجد

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات على 3 متهمين وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار داخل أحد المساجد.

وأسندت النيابة للمتهمين «عباس س»، و«محمد ع»، و«عثمان ن»، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بأحد دور العبادة، لتوزيعه على عملائهم، وحيازة أسلحة بيضاء عدد «3 مطواة» دون ترخيص.

وعقب ورود معلومات إلى رجال مباحث القاهرة، وبالانتقال تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر بحوزته على سلاح أبيض، وبتفتيش المسجد عثر بداخل دولاب خشبى به كيس بلاستك أسود اللون وبداخلة 7 قطع لمادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وكشف تقرير المعمل الجنائى أن الحشيش المضبوط قطع مدرج بالجدول الأول من قانون العقوبات.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى محكمة الجيزة، بالسجن 5 سنوات لمتهم وتغريمه مبلغا ماليا 5 آلاف جنيه على خلفية إدانته بحيازة «أسلحة نارية» بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام جابر، وعضوية المستشارين أمجد إمام وعمرو فراج، بالسجن على المتهم، «سعد ع ع»، مخلى سبيله، ويبلغ من العمر 24 عاما ويعمل سائقا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أحرز فى 24 سبتمبر 2016 بدائرة قسم الحوامدية بمركز العياط، وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة بالمخالفة للقانون.

كان المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية فى 12 ديسمبر الماضى، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة.