سيد محمود: من يريد جلب الجمهور عليه بمهاجمة أحمد خالد توفيق

قال سيد محمود، مدير تحرير مؤسسة الأهرام، إنَّ الأدب اتخذ من عربة القطار شكل له، ما جعل هناك ترتيب للكُتاب بشكل سردي، ولكن في مقابل هذا التيار –القطار-، كان هناك تيار كامل موجود وهُمش بشكل مفزع من المؤسسة النقدية؛ حيث أن النقد الأدبي كان يصدر من كتّاب الرأي كمساهمات لهم في عالم النقد، ما أسفر عن تنوّع الحلقة الأدبية، ثم جاء بعد ذلك دور الجامعة العربية من خلق نقد معياري وتقليدي.



وتابع محمود، في الندوة المقامة من مركز «دال» للأبحاث والإنتاج الإعلامي عن الدكتور أحمد خالد توفيق، قائلًا: "هناك نماذج من الأدب لم تّدرّس حتى الآن، مما جعلنا نطلق عليهم "كُتاب الهامش"، على الرغم من جماهيريتهم بين المواطنين المصريين عمومًا، والشباب على وجه الخصوص، من بينهم الراحل أحمد خالد توفيق، وإبراهيم عيسى على الرغم من أن ذلك التيار من الأدب الجماهيري يحقق العديد من المبيعات".



ولفت مدير تحرير مؤسسة الأهرام إلى أن الدكتور أحمد خالد توفيق –الراحل- تمكن من تحقيق قطع جماهيري منفصل عن أدباء وكُتّاب هذا الجيل، ما أسفر عن خلق حلقة وصل –كوبري- في محاولة لربط الأدب الجمهوري والمعياري، راغبًا في خلق حالة من الضغط من محبي الدكتور والمُقفين على المؤسسة النقدية لنشر تلك النوع من الكتابات، كما يجب الابتعاد عن استخدام جملة الكاتب الأكثر مبيعًا لأنها جريمة في حق الكُتّاب.



واختتم قوله "من يريد أن يجلب الجمهور عليه بمهاجمة أحمد خالد توفيق".