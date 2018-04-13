الأهلي يفتتح مشواره في البطولة الإفريقية لكرة اليد بالفوز على مينواه

فاز الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي على مينواه الكاميروني 28 / 15، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من الـ13 وحتى الـ23 من نيسان/ أبريل الجاري.



بدأ الشوط الأول بحماس ورغبة من الفريق الكاميروني، مستغلا عدم توفيق لاعبي الأهلي في ربع الساعة الأول، ودفع عاصم حماد، المدير الفني، بتغييرات ساهمت في عودة الأهلي من جديد إلى التقدم وأنهى الشوط لصالحه 11 / 8.



وشهد الشوط الثاني صحوة للأهلي ورغبة قوية في حسم المباراة، ونجح لاعبو الفريق في التسجيل ومضاعفة الفارق، واستطاع الفريق أن ينهي المباراة 28-15.



وفي مباراة أخرى، فاز فريق فينيكس الجابوني، على وداد سمارة المغربي 25 / 24 ، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وفي مباراة أخرى، فاز فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي على كيمباتا الإثيوبي 67 / 19 ضمن منافسات ذات المجموعة.



ولم يجد فريق جي اس كي أي صعوبة في تحقيق فوز كبير حيث فرض سيطرته من البداية وأنهي الشوط الأول 33 / 9 بعد استحواذ تام على مجريات اللعب، واستمر الفريق الكونغولي في التسجيل خلال الشوط الثاني ليزيد الفارق وينهي المباراة لصالحه 67 / 19.



وكان هليوبوليس المصري، فاز على فريق جي اس ال الكونغولي 34 / 24 ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



واستطاع هليوبوليس فرض سيطرته على المباراة من البداية ،وسط محاولات من الفريق الكونغولي لإدراك التعادل.



وتقدم فريق هليوبوليس 13 / 9 في الشوط الأول؛ قبل أن يتراجع أداء بطل الكونغو في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 34 / 24 لفريق هليوبوليس.