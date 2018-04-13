لافروف: مخابرات أجنبية دبرت «مسرحية دوما» السورية

• لافروف: آمل ألا تتكرر أحداث ليبيا والعراق فى سوريا.. ولم نجد دليلا على استخدام «الكيماوى»

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم، أن بلاده تمتلك أدلة قاطعة على أن الهجوم الكيماوى المزعوم على مدينة دوما السورية كان «مسرحية» بمشاركة مخابرات أجنبية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى عقد فى موسكو، اليوم: «لدينا أدلة قاطعة على أن ذلك كان مسرحية. وتوجد فى هذه المسرحية يد مخابرات دولية، تسعى الآن لتكون فى الصفوف الأولى للحملة المناهضة لروسيا»، معربا عن أمله بألا تتكرر أحداث ليبيا والعراق فى سوريا، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأشار لافروف إلى توجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، قائلا: «من المتوقع أن تصل إلى دمشق، على ما أظن، صباح اليوم.. ونأمل أن تتجه إلى دوما، دون أى تأخير، حيث لم يجد خبراؤنا، الذين فحصوا المكان، أى دليل على استخدام الأسلحة الكيمياوية والكلور».

وأفادت تقارير إعلامية وصول المجموعة الأولى من خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية إلى مطار بيروت، أمس، للتوجه إلى سوريا.