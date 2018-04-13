المسلماني: محمد غنيم جعل المنصورة عاصمة طبية لمصر

أعرب الإعلامي أحمد المسلماني، عن سعادته بالتواجد في حفل توقيع كتاب «مع الدكتور محمد غنيم.. السعادة في مكان آخر» قائلًا: «جئنا نكرم أنفسنا بالتواجد مع محمد غنيم، مضيفًا: نحبك ونحترمك وشكرًا على ما فات وما قادم بإذن الله».



وأضاف المسلماني، خلال حفل توقيع الذي نظمه الصالون الثقافي بنقابة الأطباء، مساء الخميس؛ إن الدكتور المخزنجي، جدد بهذا الكتاب، نوعًا من الكتابة لم تعد موجودة منذ سنوات، وأعاد إلى المكتبة ما يمكن تسميته بتبسيط العلوم وتفسيرها، بعد حالة كساد امتدت لسنوات طويلة.



وتابع المسلماني: «موسوعية غنيم يلحظها الجميع، ويعرف أنه جعل من المنصورة عاصمة طبية لمصر، بعد إن كان الشائع أن مصر هي القاهرة فقط، وما عداها مجرد أرياف وأراضي زراعية».



وطالب المسلماني: بإنشاء صالون محمد غنيم الثقافي، وبأن يتجه صناع الدراما والسينما، إلى إنتاج أعمال تقدم الأساطير الحقيقة في مصر منها: الدكتور محمد غنيم، وأحمد زويل ومجدي يعقوب، لافتًا إلى أن هؤلاء هم الأسطورة الحقيقة، وليس غيرهم.