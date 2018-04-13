«الداخلية» تدعم المطارات بأجهزة تأمين إلكترونية وضباط مدربين

واصلت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لتأمين المطارات وتنفيذ خطة وزارة الداخلية فى إجراءاتها لضمان سلامة ركاب الطائرات ومنع أى محاولات إرهابية وفقا للمواصفات الأمنية الدولية المتعارف عليها، على خلفية عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا، أمس.

وقال مصدر بالوزارة لـ«الشروق»، أمس، إن وزارة الداخلية دعمت المطارات خلال الفترة الماضية بأجهزة إلكترونية، وبخبراء أمن حصلوا على أعلى الدورات التدريبية خارج البلاد واجتازوا الاختبارات الدولية فى تأمين المطارات والآن يعملون فى المطارات كافة، مؤكدا أنه يتم إرسال أكثر من 20 ضابطا إلى الخارج، بشكل دورى للتدريب على تأمين المطارات والاطلاع على أحدث الوسائل فى عمليات التأمين والحصول على شهادات دولية فى ذلك المجال.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تتعاون مع عددا من الدول التى لها خبرة فائقة فى تأمين المطارات لتوثيق العمل الأمنى داخل المطارات والوصول إلى أعلى درجة تأمينية بالمقارنة بالمطارات الدولية، مشيرا إلى انه تم دعم جميع المطارات بأجهزة إلكترونية حديثة مرتبطة بغرفة عمليات فى كل مطار والاتصال المباشر بمركز معلومات وزارة الداخلية على مدى الساعة للتنبيه والتصرف مع أى حدث غريب يظهر على شاشات غرفة العمليات بمبنى وزارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية مجدى عبدالغفار تابع بنفسه، أمس الأول، من خلال الفيديو كونفراس بمركز معلومات الوزارة عمليات تأمين المطارات بالتنسيق مع القوات المسلحة ووصول الطائرة الروسية، وأنه شدد على القيادات الأمنية خلال المتابعة التى استمرت أكثر من ساعتين بأهمية تنفيذ الإجراءات الأمنية على المطارات وخصوصا الرحلات الداخلية والتأكيد على دخول جميع الركاب من البوابات الإلكترونية وتفتيشهم ألكترونيا خلال مراحل دخولهم المطار حتى دخول الطائرة.

وتابع: «تم التأكيد على ضرورة مرور جميع الحقائب على الأجهزة الإلكترونية وتنفيذ خطة التأمين على قرية البضائع جيدا وتفتيش جميع العاملين ذاتيا قبل الدخول إلى الدائرة الجمركية، موضحا أن الوزير شدد خلال متابعته للحالة الأمنية بالمطارات والمناطق السياحية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من أى أشكال الريبة خلال الرحلات السياحية والتأكيد على صلاحية العمالة فى السياحة من حيث حسن السير والسلوك وعدم دخول الباعة المتجولين المناطق السياحية تحسبا لأى تصرفات غير مسئولة أو أى محاولات إرهابية واستمرار فحص العمالة التى تقوم بتحميل ونقل الأمتعة والحقائب.