عبد الحفيظ: توقعنا صعوبة لقاء الداخلية

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أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بتأهل فريقه لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بالفوز على الداخلية بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة بإستاد السلام.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيوينة، إن مباريات الكؤوس دائما ما تحمل مفاجآت ولذلك فإن الأهلى توقع صعوبة لقاء اليوم خاصة أن الفريق الشرطى به لاعبين على مستوى مميز.

وشدد على أن ملف التدعيمات الخاصة بفريق الكرة فى الصيف، سابق لآوانه وأن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى لا يفكر حاليا إلا فى كيفية تحقيق الانتصارات فى جميع الارتباطات المحلية والأفريقية.