استقالة رئيس جهاز اليد بالزمالك بعد قرار مرتضي منصور

تقدم حسام غريب رئيس جهاز اليد بنادي الزمالك بإستقالته الرسمية لمجلس الإدارة بعد قرار منعه من دخول النادي اليوم الجمعة بقرار من مرتضي منصور.

وتأتي إستقالة رئيس جهاز فريق اليد بنادي الزمالك بعد ساعات من تتويج الفريق بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه امس الخميس على الغريم الأهلي بنتيجة 21 – 20.

وقال حسام غريب في تصريحات خاصة لـ " الشروق" : " تاريخي لا يسمع لي بالبقاء داخل نادي الزمالك بعد منعي من دخول النادي اليوم بقرار من مرتضي منصور".

وكشف رئيس جهاز اليد بنادي الزمالك عن السبب وراء قرار مرتضي منصور بمنعه من دخول النادي وذلك بعدما رفض الهجوم على وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز واللجنة المالية التي تدير شئون النادي في الوقت الحالي.

وأشار غريب : " خالد عبد العزيز وزير على قدرا كبير من الاحترام وكان حريصاً على مدار الايام الماضية التواصل معي بشكل دائم ، بخلاف قيامه بتهنئتي امس عقب الفوز بكأس السوبر الافريقي على حساب النادي الأهلي .

وأكد حسام غريب أن قرار إستقالته من جهاز كرة اليد لا رجعة فيه، مشيراً أن قراره جاء في الوقت المناسب لتركه الفريق وهو بطلا لدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي بالاضافة لتأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وختتم رئيس جهاز اليد بنادي الزمالك تصريحاته الخاصة للشروق بتأكيده أن كل ما يقال عن صرف المستحقات المتأخرة ومنح المكافآت للاعبين ليس له أي أساس من الصحة، مشدداً بان الامور داخل النادي حالياً صعبة للغاية.