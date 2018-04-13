«العليا الباكستانية» تمنع نواز شريف من ممارسة السياسة مدى الحياة

أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا بمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من المشاركة في السياسة مدى الحياة، طبقا لما ذكره مسؤول بالمحكمة.

وأضاف المسؤول القضائي شهيد حسين أن هيئة المحكمة التي تتألف من خمسة قضاة أعلنت القرار في العاصمة إسلام آباد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد ينطوي هذا القرار على تداعيات خطيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا العام.

وكان قد تم تجريد شريف، 68 عاما، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات، من أهليته وإقالته من منصبه العام الماضي، بسبب مزاعم بالفساد ضد أسرته.