أعرب الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، عن سعادته بمناقشة كتاب «مع الدكتور محمد غنيم.. السعادة في مكان آخر» لمؤلفة الدكتور محمد المخزنجي والصادر حديثًا عن دار الشروق، بنقابة الأطباء، والتي اسماها «بيت العيلة الكبير» بحسب وصفه.



وقال «غنيم» إن جيله من الأجيال المحظوظة على المستويين السياسي والمهني، بدءًا من تلقيه تعليم أساسي جيد من مناهج وأساتذة عظماء أثروا في حياة طلابهم بالإيجاب، بما كانوا يمتلكونه من علم وخبرة وضمير.



وتطرق رائد صناعة الكلى في مصر، خلال كلمته، إلى ملامح من حياته، ومنها دراسته بطب القصر العيني، والمزاولة المهنية في ظروف بمنتهى القسوة، والإمكانيات الشحيحة، والمناخ السياسي والتغيرات التي شهدتها مصر على المستوى السياسي منذ 1948، والحروب التي تلتها، وحتى زيارة الرئيس السادات له في المنصورة عام 1979، برغم التحذيرات الأمنية، وطلب الرئيس بأن يكون مستشاره الطبي، ثم فترة سفره للخارج تحديدًا إنجلترا، ثم أمريكا، والتوهج الذي وجده هنآك في العناية الطبية والأبحاث العلمية، والتي تثبت أن الممارسات الطبية التي يتبعها الأطباء في مصر أغلبها خاطئة، وهو الأمر الذي جعله عازمًا على العودة لمصر ورفض وتصحيح كل الأخطاء الشائعة في الخدمة الطبية.



وتابع «غنيم»: بعد عودتي أجريت مع زملائي أول عملية لزراعة الكلى في المنصورة، وكُللت بالنجاح، ولكني اكتشفت أن طموحتنا في الطب لا يمكن أن تتم تحت رئاسة الجامعة، وبدأت أحارب من أجل الخروج من عبائتها، وأرسلت في طلب منح، من دول أجنبية لإنشاء مركز المنصورة لزراعة الكلى، وجائتني الموافقة من الحكومة الهولندية بعدما فؤجىت بثلاثة أطباء أجانب من هولندا يزورونا في المنصورة ليتأكدوا من جدية المشروع، ثم تمت الموافقة، مشيرًا إلى أن المركز منذ إنشاءه يقدم العلاج بالمجان، بنسبة 90% لمرضاه، وعالج معظم روؤساء وزراء مصر، ودبلوماسيين وزعماء من الخارج، إلى جانب تقديم التدريب للأطباء المصريين وغيرهم في الوطن العربي بشكل مجاني، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بالبحث العلمي.



واختتم «غنيم»: كل ما حدث معي خلال مشواري به توفيق من الله، وأخشى على هذا المركز من الزمن، بسبب قانون الجامعة،" الفاسد والمفسد" بحسب وصفه، مضيفًا: "أرجو أن يكون المستقبل أفضل".