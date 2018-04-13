صلاح: «البلاي ستيشن» سبب انتقالي لصفوف ليفربول

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي عن سبب انتقاله للريدز.

وقال صلاح في حوار أجراه مع وكالة «سي إن إن» الأمريكية : « ليفربول فريق كبير جدًا وله شعبية جارفة في الشرق الأوسط،، وأحد أسباب انتقالي إلى ليفربول، هو أنني منذ صغري كنت دومًا أختاره في لعبة البلاي ستيشن»

وكان صلاح قد انتقل مطلع الموسم الحالي إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما مقابل 39 مليون يورو، واستطاع الفرعون تحقيق العديد من الأرقام القياسية.

وسجل صلاح هذا الموسم مع الريدز 39 هدفًا في جميع المسابقات، كثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا في أوروبا بعد كريستيانو رونالدو برصيد 40 هدفًا.

وحصل صلاح اليوم الجمعة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للشهر الثالث، ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري يحصل على جائزة ثلاث مرة في موسم واحد.