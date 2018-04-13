إطلاق الملصق التشويقي الأول لفيلم «كدبة بيضا»

طُرح الملصق الدعائي الأول لفيلم "كدبة بيضا".

الفيلم فكرة وإخراج نور أرناؤوط وتأليف لؤي السيد وبطولة كل من ناهد السباعي ومحمد سلام والفنانة الكبيرة هالة فاخر وعدد من الممثلين الأمريكيين منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي وأليشيا دي وبريت كولين وبيث برودريك.

مخرجة الفيلم السورية نور أرناؤوط أكدت أنها سعيدة أن تكون بدايتها السينمائية بالسوق المصري، الذي تعتبره الأبرز عربيا في المجال السينمائي.

وعن كونها اختارت الفيلم الكوميدي كبداية لها عكس المخرجين الآخرين الذين قد يفضلون أن تكون بدايتهم بأفلام يستطيعون فيها إبراز قدراتهم الإخراجية أكثر، قالت إنها لا تهتم بتصنيف الأفلام هي تهتم فقط بأن تحكي قصة.

وفي هذا الفيلم هي صاحبة الفكرة وكتبتها باللغة الإنجليزية وجلست مع السيناريست المصري لؤي السيد الذي قام بكتابة السيناريو والحوار باللهجة المصرية، كما أنها تعشق الأفلام الكوميدية.

وعن اقتراب عرض فيلمها بمصر قالت إنها تشعر بالتوتر وخصوصا أنها قد استغرقت وقتا طويلا في كتابة وتنفيذ الفيلم ليخرج بالصورة التي تتمناها، وهي متحمسة لعرضه بمصر وفخورة بكونها المخرجة السورية الأولى التي تقدم فيلما تجاريا مصريا.